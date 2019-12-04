«Манчестер Сити» включился в борьбу за Лаутаро Мартинеса из «Интера»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Sky Sports Italia. По информации СМИ, 22-летним аргентинцем интересуется «Манчестер Сити».

На Мартинеса также претендует «Барселона». Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес провел за миланскую команду 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.