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Сегодня, 18:45

«Манчестер Сити» пытался переманить 16-летнего Ламина Ямаля из «Барселоны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, утверждает Marca.

По информации источника, в летнее трансферное окно главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола пытался убедить 16-летнего испанца на трансфер в «Манчестер Сити», но игрок отказался, поскольку хочет добиться успеха с «Барселоной».

В концовке прошлого сезона Ямаль стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в истории ла лиги. В этом сезоне полузащитник дебютировал за сборную Испании и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

В текущем сезоне Ямаль провел 4 матча за каталонцев, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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