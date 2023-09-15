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Сегодня, 17:46

Балотелли вернулся в «Адана Демирспор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Сьона» Марио Балотелли перешел в «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

33-летний итальянец подписал контракт по системе «1+1». Балотелли уже выступал за «Адану» с 2021 по 2022 год. Он провел за команду 35 матчей, забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач, после чего перешел в «Сьон».

В текущем сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Ранее Балотелли играл за «Монцу», «Марсель», «Брешию», «Ниццу», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер».

Марио Балотелли
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Сьон
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