Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Манчестер Сити» отказался вести переговоры с «ПСЖ» по Жезусу

05:39
Габриэль Жезус. Фото Instagram
Габриэль Жезус. Фото Instagram
Теги:

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Как сообщает Globo Esporte, английский клуб отказался вести переговоры о продаже игрока сборной Бразилии.

Парижский клуб расматривает Жезуса в качестве возможной замены Кильяна Мбаппе, который может перейти в «Реал» в ближайшее время. Также парижане заинтересованы в другом бразильце, Ришарлисоне, который выступает за «Эвертон».

24-летний Жезус в этом сезоне отметился двумя голевыми передачами в двух матчах АПЛ. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах во всех турнирах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Число пострадавших при взрывах в Кабуле превысило 1,3 тыс. человек
Волочкова решила засудить соседей за слив неприличного фото
Жителю Твери грозит 18 лет за самооборону и защиту жены и ребенка
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд