«Манчестер Сити» отказался вести переговоры с «ПСЖ» по Жезусу

«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. Как сообщает Globo Esporte, английский клуб отказался вести переговоры о продаже игрока сборной Бразилии.

Парижский клуб расматривает Жезуса в качестве возможной замены Кильяна Мбаппе, который может перейти в «Реал» в ближайшее время. Также парижане заинтересованы в другом бразильце, Ришарлисоне, который выступает за «Эвертон».

24-летний Жезус в этом сезоне отметился двумя голевыми передачами в двух матчах АПЛ. В прошлом сезоне он забил 14 голов и сделал четыре голевые передачи в 42 встречах во всех турнирах.