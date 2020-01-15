«Манчестер Сити» не намерен продавать Стоунса «Арсеналу»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс не перейдет в «Арсенал», сообщает Daily Mail. В его приобретении лично заинтересован бывший тренер «горожан» Микель Артета, действующие чемпионы Англии не собираются продавать игрока.

В это трансферное окно команда Хосепа Гвардьолы не намерена продавать центральных защитников, испанскому специалисту важна глубина состава. 25-летний игрок в 14 матчах отметился результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Tfansfermarkt оценивает стоимость англичанина в 60 миллионов евро.