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«Манчестер Сити» летом попробует подписать Оярсабаля

12:24
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Нападающий «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Team Talk.

Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола видит в игроке идеальную замену для Лероя Сане, который может перейти в «Баварию». Указано, что «Бавария» готова заплатить «Сити» за немца 100 миллионов фунтов. Сумма отступных за Оярсабаля составляет 70 миллионов. Трансферы, вероятно, будут оформлены следующим летом.

22-летний Микель Оярсабаль в текущем сезоне провел девять матчей за «Реал Сосьедад». В его активе четыре мяча и три результативные передачи.

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https://www.sport-express.ru/football/spain/

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