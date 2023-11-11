«Манчестер Сити» хочет подписать Риса Джеймса из «Челси» на замену Кайлу Уокеру

Защитник «Челси» Рис Джеймс заинтересовал «Манчестер Сити», сообщает The Independent.

По информации источника, «горожане» рассматривают 23-летнего англичанина в качестве потенциальной замены для 33-летнего Кайла Уокера. В клубе считают, что смогут предложить Джеймсу более ускоренный путь к завоеванию трофеев.

В текущем сезоне Джеймс из-за травм провел всего 5 матчей за «Челси», не отметившись результативными действиями. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.