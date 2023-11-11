Чичарито может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито рассказал, где продолжит карьеру. В январе он станет свободным агентом.

«Я оцениваю проекты в МЛС, Европе, Мексике, а также в Саудовской Аравии. Я вернулся более сильным, выносливым и стремящимся продолжать наслаждаться футболом. Мое колено в порядке», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Чичарито.

В этом сезоне 35-летний мексиканец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.