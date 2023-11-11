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Сегодня, 07:32

Чичарито может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Чичарито рассказал, где продолжит карьеру. В январе он станет свободным агентом.

«Я оцениваю проекты в МЛС, Европе, Мексике, а также в Саудовской Аравии. Я вернулся более сильным, выносливым и стремящимся продолжать наслаждаться футболом. Мое колено в порядке», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Чичарито.

В этом сезоне 35-летний мексиканец сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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