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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по Кейну

16:35
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«Манчестер Сити» сделал официальное предложение в размере 100 миллионов фунтов стерлингов за форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в сделку также может быть включен один из игроков «горожан». При этом, «Тоттенхэм» не намерен соглашаться и планирует удержать Кейна, который хочет летом сменить клуб. Судьба футболиста решится после Евро-2020.

В сезоне-2020/21 англичанин провел 49 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 33 гола и 17 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего англичанина в 120 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1406952818141970438

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