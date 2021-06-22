Рашица стал игроком «Норвича»

Нападающий Милот Рашица перешел в «Норвич», сообщает официальный сайт клуба 22 июня.

Футболист перешел из «Вердера». Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на четыре года.

24-летний косовский форвард в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Вердер» и забил три мяча при пяти голевых передачах.

«Норвич» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.