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Рашица стал игроком «Норвича»

18:35
Милот Рашица. Фото ФК "Норвич"
Милот Рашица. Фото ФК &quot;Норвич&quot;
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Нападающий Милот Рашица перешел в «Норвич», сообщает официальный сайт клуба 22 июня.

Футболист перешел из «Вердера». Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на четыре года.

24-летний косовский форвард в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Вердер» и забил три мяча при пяти голевых передачах.

«Норвич» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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