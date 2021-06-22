Рашица стал игроком «Норвича»
18:35
Нападающий Милот Рашица перешел в «Норвич», сообщает официальный сайт клуба 22 июня.
Футболист перешел из «Вердера». Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на четыре года.
24-летний косовский форвард в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Вердер» и забил три мяча при пяти голевых передачах.
«Норвич» по итогам прошлого сезона завоевал путевку в премьер-лигу.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю