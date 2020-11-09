Малиновский может стать игроком «Интера»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Интер», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, к 27-летнему украинцу присматривались во время очного матча 7-го тура серии А (1:1). Полузащитник отыграл 58 минут и уступил место на поле Алексею Миранчуку, который сравнял счет. Как сообщает Ди Марцио, пока речь идет об аренде в зимнее трансферное окно до конца сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 7 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.