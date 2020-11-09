Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Малиновский может стать игроком «Интера»

18:10
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Интер», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, к 27-летнему украинцу присматривались во время очного матча 7-го тура серии А (1:1). Полузащитник отыграл 58 минут и уступил место на поле Алексею Миранчуку, который сравнял счет. Как сообщает Ди Марцио, пока речь идет об аренде в зимнее трансферное окно до конца сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Малиновский провел 7 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир