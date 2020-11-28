Лукаку может заменить Агуэро в «Манчестер Сити»
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в чемпионат Англии. По информации Telegraph, «Манчестер Сити» рассматривает бельгийца в качестве замены форварду Серхио Агуэро.
У 32-летнего аргентинца следующим летом заканчивается контракт с английским клубом. В этом сезоне он забил 1 гол в 4 матчах.
27-летний Лукаку с 2019 года выступает за миланский клуб. В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в 10 встречах.
Напомним, ранее Лукаку уже играл в Англии за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». На его счету 113 голов в 252 матчах АПЛ за карьеру.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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