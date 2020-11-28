Лукаку может заменить Агуэро в «Манчестер Сити»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в чемпионат Англии. По информации Telegraph, «Манчестер Сити» рассматривает бельгийца в качестве замены форварду Серхио Агуэро.

У 32-летнего аргентинца следующим летом заканчивается контракт с английским клубом. В этом сезоне он забил 1 гол в 4 матчах.

27-летний Лукаку с 2019 года выступает за миланский клуб. В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в 10 встречах.

Напомним, ранее Лукаку уже играл в Англии за «Челси», «Вест Бромвич», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». На его счету 113 голов в 252 матчах АПЛ за карьеру.