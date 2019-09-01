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Луиз Густаву договорился с «Фенербахче»

20:48
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Полузащитник «Марселя» Луиз Густаву продолжит карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб договорился о покупке 32-летнего бразильца за 6 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

Также французы могут получить еще один миллион в виде бонусов. Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Однако сделка еще не оформлена официально.

В прошлом сезоне Густаву сыграл в 38 матчах во всех турнирах за «Марсель» и забил 4 гола.

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