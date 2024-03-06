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Сегодня, 08:10

Энрике: «Судя по всему, в будущем Мбаппе в «ПСЖ» не будет»

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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слухи об уходе нападающего парижан Килиана Мбаппе по окончании сезона-2023/24.

«Судя по всему, в будущем Килиана Мбаппе в «ПСЖ» не будет, поэтому нам придется тестировать тактику с другими игроками», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Мбаппе, скорее всего, покинет «ПСЖ» по окончании сезона, когда завершится его контракт с клубом. Ожидается, что он станет игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего форварда в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Главное о трансфере Мбаппе в «Реал»: когда объявят, какой номер возьмет, сколько будет зарабатывать?

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Луис Энрике
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