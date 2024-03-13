Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:00

Луис Диас из «Ливерпуля» может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» заинтересован в вингере «Ливерпуля» Луисе Диасе, сообщает El Pais.

По информации источника, 27-летний колумбиец — один из кандидатов на замену Килиану Мбаппе, который может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере Диаса заинтересована «Барселона».

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Игорь Корнеев оценил составы «Зенита» и «Динамо»
Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой
Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров»
Российские штурмовики совершили рейд на правый берег Херсонщины
Путин раскрыл детали ответа Ельцину на предложение баллотироваться в президенты
Путин заявил, что если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» и «Наполи» интересуются хавбеком «Болоньи» Фергюсоном
Новости
RSS RSS
Все новости