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Сегодня, 14:35

«Ювентус» и «Наполи» интересуются хавбеком «Болоньи» Фергюсоном

Руслан Минаев
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Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон заинтересовал «Ювентус» и «Наполи», сообщает Calciomercato.

По данным источника, топ-клубы серии А рассчитывают начать переговоры ближе к летнему трансферному окну.

Фергюсон перешел в «Болонью» из «Абердина» летом 2022-го и в этом сезоне стал капитаном команды. 24-летний шотландец в этом сезоне провел за клуб 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Его контракт с «Болонье» рассчитан до лета 2027 года с опцией еще на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 24 миллиона евро.

ФК Болонья
ФК Наполи
ФК Ювентус
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