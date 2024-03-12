«Барселона» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Диасом

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Heraldo.

По информации источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта на прошлой неделе встречался с представителем 27-летнего колумбийца.

По словам агента, «Ливерпуль» потребует за Диаса 120-140 миллионов евро. «Барселона» на данный момент не может столько заплатить из-за тяжелого финансового положения в клубе.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел за мерсисайдцев 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.