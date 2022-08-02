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Сегодня, 06:40

«Лос-Анджелес Гэлакси» договорился с полузащитником «Барселоны» Пучем

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рики Пуч.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает AS, «Лос-Анджелес Гэлакси» достиг устной договоренности о переходе с 22-летним испанцем.

Ранее появилась информация, что Пуч в ближайшее время продлит контракт с каталонцами. Действующее соглашение рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Рики играет в основном составе «Барселоны» с июля 2020 года. В минувшем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел 15 матчей, отметившись одним голом.

Футбол
ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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