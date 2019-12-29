«Ливерпулю» интересен нападающий «Лилля»

Нападающий «Лилля» Виктор Осимен попал в сферу интересов английских клубов. Как сообщает The Express, за выступлениями нигерийца следит «Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп лично заинтересован в услугах форварда. «Лилль» до следующего лета не готов расставаться с Осименом, который был подписан в качестве замены Николя Пепе, ушедшего в «Арсенал».

В нынешнем сезоне в лиге 1 Осимен забил десять мячей, сделал три голевые передачи.