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Сегодня, 16:04

«Реал» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Ришарлисоном

Мария Гусева
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«Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона, сообщает As.

По данным источника, сливочные хотят усилить линию атаки. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заинтересован в подписании Ришарлисона, так как ранее тренировал его в «Эвертоне».

Форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. Срок контракта 25-летнего бразильца с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Ришарлисон провел за «шпор» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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