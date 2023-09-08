«Ливерпуль» предлагал «Ньюкаслу» 100 миллионов фунтов за Гимарайнса в конце трансферного окна

«Ливерпуль» был заинтересован в полузащитнике «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсе, сообщает AS.

По информации источника, мерсисайдцы предложили за 25-летнего бразильца 100 миллионов фунтов стерлингов в последние дни трансферного окна, но получили категорический отказ от «Ньюкасла».

Гимарайнс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 4 матча за «сорок», в которых не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 70 миллионов евро.