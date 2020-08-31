«Ливерпуль» намерен потратить средства с продажи Вайналдума на трансфер Тиагу

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в ближайшее время клубы должны согласовать трансфер 29-летнего голландца. Ожидается, что средства с продажи игрока «Ливерпуль» намерен потратить на покупку полузащитника «Баварии» Тиагу.

Ранее сообщалось, что Вайналдум является приоритетным трансфером нового тренера «Барселоны» Роналда Кумана.

В минувшем сезоне Вайналдум провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов.