«Ливерпуль» может арендовать двух защитников

«Ливерпуль» в последний день трансферного окна может усилиться центральными защитниками, сообщает журналист Goal Нил Джонс. По информации источника, английский клуб заинтересован в Озане Кабаке из «Шальке» и Дуйе Чалет-Цар из «Марселя».

Действующие чемпионы Англии рассматривают варианты с арендой футболистов. Трое центральных защитника «Ливерпуля» травмированы, как и полузащитник Фабиньо. Главный тренер команды Юрген Клопп ищет варианты с временным усилением состава.

20-летний защитник сборной Турции Кабак сыграл в нынешнем сезоне 14 матчей и не отметился результативными действиями в чемпионате Германии.

24-летний хорват Чалета-Цар забил 2 мяча в 19 играх чемпионата Франции.