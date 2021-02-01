Три клуба АПЛ интересуются защитником «Арсенала»

«Лестер», «Саутгемптон» и «Вест Бромвич» могут арендовать защитника «Арсенала» Эйнсли Мэйланда-Найлса в последний день трансферного окна, сообщает Sky Sports.

Главный тренер «Лестера» Брэндон Роджерс планирует использовать 23-летнего англичанина в полузащите, так как у «лис» травмированы хавбеки илфрид Ндиди и Деннис Пратт. Трансферное окно в Англии закроется в ночь с 1 на 2 февраля.

Ранее Мэйтланд-Найлс сообщал руководству «Арсенала» о желании уйти в аренду. Футболист хотел получить игровую практику, чтобы попасть в состав сборной Англии на Евро-2021.

В сезоне-2020/21 футболист провел 20 матчей и сделал одну голевую передачу.