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Сегодня, 09:20

«Ливерпуль» и «ПСЖ» нацелились на чемпиона мира Энцо Фернандеса

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы видят в аргентинском хавбеке альтернативу Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии». Руководство немецкого клуба запрашивает за трансфер 19-летнего англичанина минимум 150 миллионов евро.

Действующее соглашение Фернандеса с «Бенфикой» рассчитано до июня 2027 года.

21-летний аргентинец был признан лучшим молодым игроком на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Фернандес провел за «Бенфику» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Энцо Фернандес
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