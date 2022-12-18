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Сегодня, 21:26

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2022 в Катаре.

21-летний футболист принял участие во всех семи матчах на турнире, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Всего у Мартинеса 10 матчей за сборную Аргентины, причем до ЧМ-2022 он сыграл лишь в трех товарищеских играх.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по итогам турнира в Катаре. В финале команда победила Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

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