Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ливерпуль» готов предложить за Биссуму из «Брайтона» 46 миллионов евро

09:59
Теги:

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Express.

По сведениям источника, на 24-летнего малийца претендует «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 46 млн евро.

В минувшем сезоне Биссума провел 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Стали известны все пары полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 27 августа
«Уфа» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд