«Ливерпуль» готов предложить за Биссуму из «Брайтона» 46 миллионов евро

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Express.

По сведениям источника, на 24-летнего малийца претендует «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 46 млн евро.

В минувшем сезоне Биссума провел 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.