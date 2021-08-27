«Ливерпуль» готов предложить за Биссуму из «Брайтона» 46 миллионов евро
09:59
Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Express.
По сведениям источника, на 24-летнего малийца претендует «Ливерпуль», который готов заплатить за игрока 46 млн евро.
В минувшем сезоне Биссума провел 39 матчей за «Брайтон», в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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