«Вулверхэмптон» не намерен отдавать Адаму Траоре в аренду «Тоттенхэму»
08:38
Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может остаться в клубе, сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Тоттенхэм», однако «волки» не хотят отдавать игрока в аренду, поскольку намерены сохранить его в команде. При этом сам Траоре хотел бы перейти в лондонский клуб, которым с этого сезона руководит экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
В сезоне-2020/21 испанец забил три мяча и отдал три голевых паса в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
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