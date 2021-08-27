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«Вулверхэмптон» не намерен отдавать Адаму Траоре в аренду «Тоттенхэму»

08:38
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Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может остаться в клубе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Тоттенхэм», однако «волки» не хотят отдавать игрока в аренду, поскольку намерены сохранить его в команде. При этом сам Траоре хотел бы перейти в лондонский клуб, которым с этого сезона руководит экс-тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

В сезоне-2020/21 испанец забил три мяча и отдал три голевых паса в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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