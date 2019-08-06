19:53 | Футбол — Трансферы

"Ливерпуль" арендовал Авонийи в "Майнц". Ранее им интересовался ЦСКА

0
Обсудить

"Майнц" арендовал у "Ливерпуля" нападающего Тайво Авонийи, сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано на один год. Ранее сообщалось, что им интересуется ЦСКА.

21-летний нигериец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Гент". В 38 матчах он забил 14 мячей при трех голевых передачах.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ