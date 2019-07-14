Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Тайво Авонийи может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации Liverpool Echo, москвичи следят за форвардом и собираются сделать предложение о трансфере. Мерсисайдцы намерены выручить порядка 17 миллионов евро, но готовы к торгам, отмечает источник.

21-летний нигерийский форвард никогда не играл за основную команду "Ливерпуля" из-за проблем с разрешением на работу. Прошлый сезон он провел в аренде в "Генте". В минувшем сезоне в чемпионате Бельгии на его счету 7 голов и 1 результативная передача в 25 матчах.

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