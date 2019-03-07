"Лилль" хочет получить за Пепе 50-80 миллионов евро

"Лилль" готов продать своего нападающего Николя Пепе не менее чем за 50 миллионов евро. Об этом сообщил владелец клуба Херард Лопес.

- За какую сумму мы готовы продать его? Между 50 и 80 миллионами евро, - сказал бизнесмен в интервью RMC Sport. - Будущее Пепе зависит не только от клуба, но и от него самого. Он заслуживает играть на самом высоком уровне. У нас уже были предложение в 50 миллионов евро по нему, но мы отказались. Было предложение из Китая на 80 миллионов евро с фантастической зарплатой, но он не захотел там играть.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Челси". 23-летний нападающий в текущем сезоне провел 30 матчей за "Лилль" и забил 17 мячей при 11 голевых передачах.

Все о чемпионате Франции - здесь.