«Лидс» подписал защитника «Фрайбурга» Робина Коха, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение с 24-летним немцев рассчитано на четыре года, сумма трансфера составила 13 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне бундеслиги Кох провел 32 матча, в которых забил один мяч.

