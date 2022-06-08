«Лидс» объявил о переходе защитника сборной Дании Кристенсена

«Лидс» объявил о переходе защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним игроком сборной Дании рассчитан до июня 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, трансфер обошелся английскому клубу в 10 миллионов евро.

В составе «Зальцбурга» защитник становился чемпионом Австрии в течение трех сезонов подряд.

В сезоне-2021/22 Кристенсен забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Зальцбург».