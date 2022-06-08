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Сегодня, 20:15

«Лидс» объявил о переходе защитника сборной Дании Кристенсена

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«Лидс» объявил о переходе защитника «Зальцбурга» Расмуса Кристенсена, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 24-летним игроком сборной Дании рассчитан до июня 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, трансфер обошелся английскому клубу в 10 миллионов евро.

В составе «Зальцбурга» защитник становился чемпионом Австрии в течение трех сезонов подряд.

В сезоне-2021/22 Кристенсен забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 44 матчах за «Зальцбург».

Источник: https://www.leedsunited.com/news/team-news/29969/leeds-united-agree-deal-for-rasmus-kristensen
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