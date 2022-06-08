Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:37

«Манчестер Сити» приступит к трансферу Филлипса после матчей сборных

Читать «СЭ» в

«Манчестер Сити» приступит к работе по переходу полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса после матчей сборных, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, «горожане» рассматривают 26-летнего хавбека в качестве замены Фернандиньо, который, вероятно, покинет клуб летом.

При этом на полузащитника «Лидса», помимо «Сити», также претендуют «Арсенал», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Филлипс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лидс» объявил о переходе защитника сборной Дании Кристенсена

Агент Бэйла рассмеялся, узнав об интересе «Хетафе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости