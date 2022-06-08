«Манчестер Сити» приступит к трансферу Филлипса после матчей сборных

«Манчестер Сити» приступит к работе по переходу полузащитника «Лидса» Калвина Филлипса после матчей сборных, сообщает Daily Telegraph.

По информации источника, «горожане» рассматривают 26-летнего хавбека в качестве замены Фернандиньо, который, вероятно, покинет клуб летом.

При этом на полузащитника «Лидса», помимо «Сити», также претендуют «Арсенал», «Астон Вилла», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Филлипс забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.