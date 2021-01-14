Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Лейпциг» может подписать 19-летнего форварда «Арсенала»

13:31
Теги:

Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган может продолжить карьеру в Германии, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 19-летний англичанин согласился перейти в «Лейпциг».

В текущем сезоне Балоган провел 7 матчей за «Арсенал», в которых забил три гола и сделал результативную передачу. Его контракт заканчивается в июне 2021 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир