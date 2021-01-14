«Лейпциг» может подписать 19-летнего форварда «Арсенала»
13:31
Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган может продолжить карьеру в Германии, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, 19-летний англичанин согласился перейти в «Лейпциг».
В текущем сезоне Балоган провел 7 матчей за «Арсенал», в которых забил три гола и сделал результативную передачу. Его контракт заканчивается в июне 2021 года, а Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю