Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью похвалил руководство клуба за подписание полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга.

«Тоттенхэм» нашел нужный момент, чтобы взять Хейбьерга. У него оставался год контракта с «Саутгемптоном», это лучшее время, чтобы договариваться о переходе. Леви (президент лондонской команды — прим. «СЭ») провел сумасшедший трансфер, теперь мы станем еще лучше", — сказал Моуринью в интервью клубному телевидению.

В прошлом сезоне АПЛ 25-летний датчанин провел в составе «Саутгемптона» 33 матча, в которых сделал одну результативную передачу.