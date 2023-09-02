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Сегодня, 15:00

Летнее трансферное окно 2023: топ-10 трансферов клубов европейских топ лиг

Самым дорогим трансфером лета-2023 стал переход Деклана Райса в «Арсенал»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Деклан Райс.
Фото Reuters
В Европе завершился летний регистрационный период.

Пятница, 1 сентября, стала последним днем для переходов у клубов чемпионата Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Португалии, Нидерландов. «СЭ представляет топ-10 самых дорогих трансферов прошедшего лета.

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Наиболее дорогостоящими покупками лета стали переход лидера полузащиты «Вест Хэма» Деклана Райса в «Арсенал» за 116,6 миллиона евро, трансфер хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо в «Челси» за 116 миллионов евро и покупка «Манчестер Сити» защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих переходов лета-2023:

  1. Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм». Куда: «Арсенал». Сумма трансфера: 116,6 миллиона евро.
  2. Мойзес Кайседо. Откуда: «Брайтон». Куда: «Челси». Сумма трансфера: 116 миллионов евро.
  3. Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Сумма трансфера: 103 миллиона евро.
  4. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Куда: «Бавария». Сумма трансфера: 100 миллионов евро.
  5. Рандаль Коло Муани. Откуда: «Айнтрахт Ф». Куда: «ПСЖ». Сумма трансфера: 95 миллионов евро.
  6. Йошко Гвардиол. Откуда: «Лейпциг». Куда: «Манчестер Сити». Сумма трансфера: 90 миллионов евро.
  7. Неймар. Откуда: «ПСЖ». Куда: «Аль-Хиляль». Сумма трансфера: 90 миллионов евро.
  8. Рамус Хейлунн. Откуда: «Аталанта». Куда: «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера: 75 миллионов евро.
  9. Кай Хаверц. Откуда: «Челси». Куда: «Арсенал». Сумма трансфера: 75 миллионов евро.
  10. Доминик Собослаи. Откуда: «Лейпциг. Куда: «Ливерпуль». Сумма трансфера: 70 миллионов евро.

Переход Райса стал самым дорогим для английских клубов, а трансфер Гвардиола побил рекорд среди защитников в истории футбола. Больше всех в межсезонье тратили английские клубы.

Деклан Райс, Неймар, Джуд Беллингем. Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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