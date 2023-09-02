Летнее трансферное окно 2023: топ-10 трансферов клубов европейских топ лиг

В Европе завершился летний регистрационный период.

Пятница, 1 сентября, стала последним днем для переходов у клубов чемпионата Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Португалии, Нидерландов. «СЭ представляет топ-10 самых дорогих трансферов прошедшего лета.

Наиболее дорогостоящими покупками лета стали переход лидера полузащиты «Вест Хэма» Деклана Райса в «Арсенал» за 116,6 миллиона евро, трансфер хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо в «Челси» за 116 миллионов евро и покупка «Манчестер Сити» защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих переходов лета-2023:

Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм». Куда: «Арсенал». Сумма трансфера: 116,6 миллиона евро. Мойзес Кайседо. Откуда: «Брайтон». Куда: «Челси». Сумма трансфера: 116 миллионов евро. Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Сумма трансфера: 103 миллиона евро. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Куда: «Бавария». Сумма трансфера: 100 миллионов евро. Рандаль Коло Муани. Откуда: «Айнтрахт Ф». Куда: «ПСЖ». Сумма трансфера: 95 миллионов евро. Йошко Гвардиол. Откуда: «Лейпциг». Куда: «Манчестер Сити». Сумма трансфера: 90 миллионов евро. Неймар. Откуда: «ПСЖ». Куда: «Аль-Хиляль». Сумма трансфера: 90 миллионов евро. Рамус Хейлунн. Откуда: «Аталанта». Куда: «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера: 75 миллионов евро. Кай Хаверц. Откуда: «Челси». Куда: «Арсенал». Сумма трансфера: 75 миллионов евро. Доминик Собослаи. Откуда: «Лейпциг. Куда: «Ливерпуль». Сумма трансфера: 70 миллионов евро.

Переход Райса стал самым дорогим для английских клубов, а трансфер Гвардиола побил рекорд среди защитников в истории футбола. Больше всех в межсезонье тратили английские клубы.