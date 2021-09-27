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«Лестер» интересуется Луисом Альберто

06:27
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, на 28-летнего испанца претендует «Лестер».

В текущем сезоне Альберто провел 7 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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