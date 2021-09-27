«Шериф» подписал двух африканцев перед матчем с «Реалом»

Перед матчами против «Реала» в Лиге чемпионов «Шериф» усилился двумя африканскими легионерами.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, вскоре после стартового матча группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 с «Шахтером» (2:0) молдавский клуб пополнил ряды 19-летним полузащитником сборной Нигера Абдулом Момуни из команды «Спортивный союз Национальной жандармерии» и 25-летним ганским нападающим Баситом Абдулом Халидом из тунисского «Эсперанса». С обоими игроками «Шериф» подписал соглашения, внеся их фамилии штатный реестр клуба.

Таким образом, количество иностранных легионеров в команде украинского тренера Юрия Вернидуба теперь насчитывает 24 человека. Вместе с футболистами, имеющими молдавское гражданство, общее количество разных национальностей в «Шерифе» выросло до 18. В итоге больше всех в тираспольском клубе представителей Греции и Бразилии (по трое), Колумбии, Мали и Ганы (по двое).

Матч «Реал» — «Шериф» состоится 28 сентября в Мадриде. Начало в 22.00 по московскому времени.