L'Equipe: Айртон входит в список интересов "Лиона"

"Лион" находится в поисках футболиста на левый фланг обороны в связи с уходом защитника Ферлана Менди в "Реал", утверждает L'Equipe. По информации СМИ, в список кандидатов вошли: Филипе Луис ("Атлетико"), Айртон Лукас ("Спартак"), Юссуф Коне ("Лилль"​) и Ренан Лоди​ ("Атлетику Паранаэнсе").

Для "Лиона" Луис является приоритетным вариантом, потому что 33-летний бразилец может присоединиться к команде на правах свободного агента. У защитника истекает контракт с "Атлетико" в конце июня 2019-го. Основная проблема состоит в том, что Луис хочет решить вопросы с будущим клубом после Кубка Америки, а "Лион" рассчитывает на скорейшее подписание игрока в защитную линию.

Айртон перешел в "Спартак" в январе 2019-го из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провел за красно-белых 14 матчей и отметился 3 результативными передачами.

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