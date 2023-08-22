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Сегодня, 16:11

Экс-игрок «ПСЖ» Фернандес — о Мбаппе: «Его мечтой всегда был «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «ПСЖ» Луис Фернандес высказался о возможном переходе форварда парижан Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан хочет поехать туда. Это ясно. Его мечтой всегда был «Реал». Мы знаем, что с детства он болел за «Реал». Его видели в их форме, все указывает на это. Это деликатная ситуация. Нужно будет найти решение», — цитирует Фернандеса AS.

Перед началом сезона 24-летний форвард решением руководства «ПСЖ» был отстранен от тренировок с основной командой в связи с нежеланием продлить контракт или уйти из команды в летнее трансферное окно.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой. Соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до лета 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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