«Лацио» интересуется Костичем из «Айнтрахта»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 28-летнего серба претендует «Лацио», который ищет игроков под главного тренера Маурицио Сарри. Римляне намерены арендовать футболиста за 3 млн евро с возможностью выкупа за 20 млн евро.

В минувшем сезоне Костич провел 30 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.