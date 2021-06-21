«Лацио» интересуется Костичем из «Айнтрахта»
07:29
Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 28-летнего серба претендует «Лацио», который ищет игроков под главного тренера Маурицио Сарри. Римляне намерены арендовать футболиста за 3 млн евро с возможностью выкупа за 20 млн евро.
В минувшем сезоне Костич провел 30 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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