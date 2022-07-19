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Сегодня, 04:55

Кубо пройдет медосмотр перед переходом в «Реал Сосьедад»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Такефусу Кубо близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в ближайшее время 21-летний японец пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с командой до 2027 года. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» заплатит 6,5 млн евро за 50 процентов прав на игрока.

В прошлом сезоне футболист играл на правах аренды за «Мальорку». В 30 матчах за клуб он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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