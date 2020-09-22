Кравец после ухода из киевского «Динамо» продолжит карьеру в Турции

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Кравец перешел в «Коньяспор». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Контракт игрока рассчитан на два года. 31-летний форвард перешел в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора» на правах свободного агента 20 августа.

В нынешнем сезоне нападающий провел в составе киевского клуба один матч. После беседы с президентом «Динамо» Игорем Суркисом и главным тренером Мирчей Луческу стороны решили расторгнуть соглашение.