«Краснодар» отправил в «Младу Болеслав» третьего игрока вслед за Комличенко и Татаевым

«Краснодар» отправил полузащитника дублирующего состава Арутюна Григоряна в аренду в чешский клуб «Млада Болеслав», сообщает официальный сайт кубанцев. 21-летний хавбек будет выступать в Чехии до конца сезона.

В нынешнем сезоне Григорян провел 16 матчей, забил 3 мяча и отдал голевой пас в Олимп-ФНЛ. Также на его счету одна игра за «Краснодар-3» в Олимп-ПФЛ.

Григорян стал третьим воспитанником «Краснодара» в «Младе». В 2017 году чехи взяли в аренду Николая Комличенко, а в январе 2019-го — Алексея Татаева. Впоследствии «Млада» выкупила контракты обоих.

Комличенко в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, установив рекорд лиги (29 мячей), а в 2019 году попал в сборную России.