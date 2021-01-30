Коваленко еще не приехал в Италию для трансфера в «Аталанту»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко еще не прибыл в Италию для прохождения медобследования перед переходом в «Аталанту», сообщает Calciomercato.

24-летний украинец прибыл в Турцию, где «Шахтер» проводит подготовку к возобновлению сезона. По данным источника, трансфер не сорвался. Коваленко пройдет медобследование в Украине, а в Бергамо прилетит в начале следующей недели. Ранее, 29 января, итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что полузащитник уже прошел медицинское обследование и в скором времени подпишет контракт.

В составе «Аталанты» уже выступает соотечественник Коваленко Руслан Малиновский, а с этого сезона в команде также играет россиянин Алексей Миранчук.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 8 матчей и забил 4 мяча в чемпионате Украины