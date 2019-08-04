Коутинью хочет остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью хочет остаться в команде, сообщают испанские СМИ. Ранее сообщается, что им интересуется "Арсенал", который хочет взять его в аренду.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на источник, близкий к игроку, он не собирается рассматривать вариант с арендой. Бразилец намерен проявить себя в "Барселоне". Он уйдет только в том случае, если в клубе попросят его об этом.

27-летний Филиппе Коутинью перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года. За это время он провел за каталонский клуб 76 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 голевых передач. Его контракт с "Барселоной" будет действовать до 30 июня 2023 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

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