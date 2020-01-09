«Коринтианс» хотел купить у «Шахтера» Тайсона, но отказался из-за его цены

«Коринтианс» проявлял интерес к полузащитнику «Шахтера» Тайсону, утверждает UOL. Клуб хотел вернуть бразильца в родной чемпионат, но отказался от этой идеи. Причиной стала высокая трансферная цена футболиста. По данным Transfermarkt, стоимость Тайсона составляет 12 миллионов евро.

Тайсон перешел в «Шахтер» из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей, 7 голов и 6 передач.