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«Коринтианс» хотел купить у «Шахтера» Тайсона, но отказался из-за его цены

22:55

«Коринтианс» проявлял интерес к полузащитнику «Шахтера» Тайсону, утверждает UOL. Клуб хотел вернуть бразильца в родной чемпионат, но отказался от этой идеи. Причиной стала высокая трансферная цена футболиста. По данным Transfermarkt, стоимость Тайсона составляет 12 миллионов евро.

Тайсон перешел в «Шахтер» из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 20 матчей, 7 голов и 6 передач.

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