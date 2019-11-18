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Коноплянка рассказал, как «Днепр» отказался продавать его в «Ливерпуль» за 25 миллионов евро

20:51
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Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка, заявил, что в период выступлений за «Днепр» мог перейти в «Ливерпуль». Он также отметил, что клуб отказался продавать его.

— Коломойский (владелец «Днепра» — прим. «СЭ») был на связи, — цитирует Коноплянку «Динамо» Киев от Шурика" со ссылкой на его интервью журналу «Футбол». — «Ливерпуль» давал 25 миллионов евро. Но Коломойский тогда сильно любил футбол и не хотел продавать своих футболистов. Ему не нужны были 25 миллионов. Он сказал мне, чтобы я не переживал по поводу «Ливерпуля», пообещал, что через полгода уйду в «Тоттенхэм». Но спустя полгода уже никто не возвращался к этому разговору.

30-летний Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер» из «Шальке» в 2019 году. Ранее он также выступал за «Днепр» и «Севилью».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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