Колашинац может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может перейти в «Фенербахче», сообщает Yeni Asir.

По информации источника, турецкий клуб хочет попытаться подписать 28-летнего боснийца в январе, при этом сам футболист хочет покинуть «канониров» на правах свободного агента в июле 2022 года. Сообщается, что «Фенербахче» уже пытался подписать игрока прошлым летом.

В сезоне-2021/22 Колашинац провел 2 матча за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.