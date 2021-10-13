Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Колашинац может продолжить карьеру в «Фенербахче»

11:43
Теги:

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может перейти в «Фенербахче», сообщает Yeni Asir.

По информации источника, турецкий клуб хочет попытаться подписать 28-летнего боснийца в январе, при этом сам футболист хочет покинуть «канониров» на правах свободного агента в июле 2022 года. Сообщается, что «Фенербахче» уже пытался подписать игрока прошлым летом.

В сезоне-2021/22 Колашинац провел 2 матча за «Арсенал» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.yeniasir.com.tr/spor/fenerbahce/2021/10/12/fenerin-ocak-plani

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также
Кто может достаться России в стыках, если уступим Хорватии. Роналду, Италия и Испания рискуют пролететь мимо Катара: расклады отбора ЧМ-2022
0